Faltou objetividade a pré-candidatos, diz líder da CNM

"Metade das perguntas não foram objetivamente respondidas, talvez mais que a metade. A avaliação não é da entidade, é muito pessoal minha. Gostaríamos que respondessem à pergunta efetivamente feita", comentou.

Na opinião do presidente da CNM, as questões envolvendo a emenda constitucional da saúde, os royalties do pré-sal e a previdência deveriam ter sido mais focadas pelos candidatos. "Essas três mereciam uma resposta mais conclusiva", afirmou.

Apesar das críticas, Ziulkoski avaliou que o encontro foi "bom, civilizado e democrático". "Poderemos, do ano que vem em diante, colocar na frente de quem for eleito os compromissos assumidos aqui."