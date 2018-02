Falta um senador para CCJ rever destituição, diz Jarbas O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) disse que já recebeu manifestação de solidariedade pessoal de sete dos 19 senadores peemedebistas sobre sua destituição e a do senador Pedro Simon (PMDB-RS) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O relato foi feito ao líder do DEM na Casa, José Agripino (RN) e ao petista Aloizio Mercadante (PT-SP), em reunião de hoje. Caso mais um senador da bancada do PMDB se manifeste contra o afastamento, o líder do PMDB Valdir Raupp (RO), que determinou a substituição, ficará desautorizado. A idéia é aguardar mais um pouco a espera da consolidação da maioria em favor de Jarbas e Simon dentro do PMDB para rever o afastamento. Tanto Mercadante quanto Agripino manifestaram a disposição de apoiar essa maioria peemedebista na tentativa de recompor o clima de normalidade na CCJ.