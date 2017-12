Falta do novo modelo suspende emissão de passaporte Por falta de cadernetas, as delegacias da Polícia Federal de Campinas e Piracicaba deixaram de emitir passaportes desde a quarta-feira. Segundo informou um agente da PF em Piracicaba que disse não poder se identificar, o motivo da falta de cadernetas seria a substituição das carteiras verdes, preenchidas manualmente, pelas azuis, novo modelo adotado pela PF, com informações digitalizadas (foto, assinatura e digitais). O sistema para confecção do novo modelo de passaporte já está na delegacia, mas inoperante. Só em Piracicaba são emitidos 1,5 mil passaportes por mês. A informação é de que na semana que vem a situação já vai estar normalizada, já que a PF de Brasília deverá enviar cadernetas em número ainda não confirmado para o interior de São Paulo.