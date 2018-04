Falta de traquejo no primeiro encontro

BRASÍLIA - Considerado um outsider na eleição, Joaquim Barbosa não disfarçou a falta de traquejo político ao participar da primeira reunião com a cúpula do PSB, em Brasília. Fora da vida pública desde 2014, mostrou-se surpreso com a quantidade de militantes e repórteres.

O estranhamento de Barbosa começou logo ao chegar à sede do PSB, onde era esperado por integrantes da ala afro do partido com cartazes, bandeiras e pétalas de rosa. Ao ser abordado pela secretária nacional da corrente Negritude Socialista, Valneide Nascimento dos Santos, o ex-ministro do Supremo desviou o caminho e repetiu, apressado: “Estou atrasado”.

Na reunião, precisou ser apresentado ao governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Na sala onde estava a cúpula do PSB, Barbosa questionou o presidente da sigla, Carlos Siqueira, por que havia tanta imprensa no local. Aos novos colegas de partido, demonstrou vontade de ser candidato, mas não escondeu suas dúvidas. Disse que é o “arrimo” da família, contou que a mãe está doente e que não poderia embarcar em aventura.

Após encerrar breve coletiva, Barbosa foi seguido por jornalistas e demonstrou impaciência quando o Estado insistiu se a demora em assumir a candidatura não o prejudicaria. “Who cares?”, respondeu em inglês.

Na saída, Valneide o esperava. Ao avistá-la, Joaquim Barbosa resmungou: “Sei que ela é candidata e está querendo aparecer na foto”. Ele aguardou a militante se afastar para seguir seu caminho.