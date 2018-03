Falta de quórum paralisa trabalhos na Câmara de SP

Em 2011, houve votações em apenas 17 sessões extraordinárias (19,76% do total). Os argumentos usados pelos vereadores governistas que se ausentaram do plenário nas últimas três semanas, após registrarem presença no painel eletrônico da Casa, irritaram a cúpula kassabista, que já ameaça cortar cargos de aliados de parlamentares. Eles enumeraram ao governo motivos que foram de festas de formatura à presença em cultos evangélicos - sem contar reuniões em bases fora do Estado.

"Os vereadores possuem muitos compromissos fora da Câmara. Outro dia, por exemplo, ficamos sem o Jamil Murad (PCdoB), porque ele havia ido participar de uma marcha de vereadores em Brasília. Teve um dia que um vereador tinha uma formatura para ir à noite. A tática deles (oposição) é estender o debate para esvaziar o plenário", disse Marco Aurélio Cunha (sem partido), um dos principais articuladores de Kassab no Legislativo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.