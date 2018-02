Assim que o senador Paulo Duque declarou que a CPI da Petrobras não seria instalada hoje, a sala de reuniões foi ocupada pela oposição, que considerou a iniciativa uma manobra do governo. "Isso é uma palhaçada", reagiram senadores do DEM e do PSDB. Eles alegam que houve uma "armação do governo", que não consegue chegar a um acordo para a escolha do presidente e do relator da CPI.