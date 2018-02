Falta de quórum impede instalação da CPI da Petrobras

Por falta de quórum, a CPI da Petrobras não foi instalada nesta terça-feira, 2, no Senado. A sessão de instalação estava marcada para esta tarde. O senador Paulo Duque (PMDB-RJ), o mais velho da comissão, que pelo regimento deveria abrir a sessão, aguardou exatos 13 minutos a chegada dos senadores. Sem quórum, a sessão foi adiada.

Veja também:

O que será apurado na CPI da Petrobrás e a cronologia do caso

Assim que Duque declarou que a CPI não seria instalada nesta terça, a sala de reuniões foi ocupada pela oposição que considerou a iniciativa um golpe do governo. "Isso é uma palhaçada", reagiram senadores do DEM e do PSDB. Eles denunciam a "armação do governo" que não consegue chegar a um acordo para a escolha do presidente da CPI e do relator.