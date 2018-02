Falta de quórum deve adiar de novo instalação da CPI

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, se reuniu hoje pela manhã com o senador Paulo Duque (PMDB-RJ) - que, pelo critério de idade, tem a prerrogativa de presidir a primeira sessão da CPI. Nesta conversa, foi confirmado que não haverá quórum na sessão de hoje. O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, que acompanha de perto as negociações no Senado, já foi até avisado pelos colegas peemedebistas que a CPI não sai hoje.

Além da obstrução da base aliada, o fato de hoje ser véspera de feriado também colabora para a não instalação da CPI da Petrobras. Alguns senadores que integram a comissão já estariam de passagem marcada para viajar nesta tarde. O impasse na CPI das ONGs deve-se ao fato de os governistas quererem de volta a relatoria da comissão. Inicialmente, o relator era o senador Inácio Arruda (PCdoB-CE), mas ele teve de abrir mão do cargo para assumir uma vaga de titular na CPI da Petrobras. Com a vacância do cargo, o presidente da CPI das ONGs, Heráclito Fortes (DEM-PI) nomeou o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM) para a relatoria.