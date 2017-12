Falta de quórum adia leitura de relatório contra Suassuna Foi adiada, nesta quarta-feira, 20, por falta de quórum, a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar destinada à leitura do relatório do senador Jefferson Péres (PDT-AM) sobre o processo disciplinar aberto contra o senador Ney Suassuna (PMDB-PB). A nova data da leitura foi transferida para 04 de outubro. Apenas seis integrantes do conselho compareceram à sessão marcada para as 10 horas de hoje, quando seriam necessários, no mínimo, 8 senadores - metade mais um dos integrantes do conselho - para votar o parecer. Jefferson Péres não adiantou o seu parecer, mas disse que não vai decidir por penas alternativas como repreensão por escrito. Ele disse que vai absolver ou condenar o acusado, sem meio termo. O senador teve seu nome incluído no relatório preliminar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Sanguessugas por conduta incompatível com o decoro parlamentar. No início da reunião, Jefferson disse que, em função da falta de quórum, não faria nesta quarta a leitura do relatório em que apresenta suas considerações sobre se houve envolvimento ou não de Suassuna na máfia das ambulâncias. O relator disse que poderia fazer a leitura do documento apesar da ausência dos senadores, mas ressaltou que preferia fazê-lo na presença de número significativo de integrantes do conselho. As audiências do conselho previstas para o meio-dia desta quarta estão mantidas.