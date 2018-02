Falta de luz surpreende Lula e Dilma no São Francisco O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pernoitou, de ontem para hoje, no alojamento de um canteiro de obras do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, em um município do sertão pernambucano, a 360 quilômetros da capital Recife. Um dos imprevistos da noite foi a falta de energia no galpão onde ele e os pré-candidatos à Presidência Dilma Rousseff (ministra-chefe da Casa Civil) e o deputado Ciro Gomes (PSB) jantavam.