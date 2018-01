Falta de iluminação pode ter causado naufrágio no Amapá O delegado da Capitania dos Portos no Amapá, capitão-de-corveta Adjhay Assis Gouveia, disse nesta segunda-feira que a provável causa do acidente com o barco Cidade de Óbidos foi a falta de iluminação da balsa Gonçalves II que estava parada e às escuras. O Cidade de Óbidos naufragou sábado no Rio Jari, no sul do Estado. O choque entre o barco e a balsa provocou a morte de sete pessoas. Gouveia informou que será aberto inquérito para apurar responsabilidades. Dos sete corpos resgatados, dois chegaram a Macapá domingo, dois foram levados para Monte Alegre, no Pará, e outros três devem chegar ainda hoje a Macapá. Ninguém sabe ao certo quantos passageiros teriam embarcado no Cidade de Óbidos, por isso as buscas de outras possíveis vítimas devem continuar até a quarta-feira. Da lista de passageiros constam nomes de várias pessoas que não embarcaram, como o deputado Abelardo Vaz, e não constam nomes de muitos que estavam no barco, como o do ex-presidente da Associação dos Delegados do Amapá, Claudionor Soares e seu filho - um garoto de 17 anos que chegou a salvar mais de dez pessoas. O corpo de uma das vítimas, a jornalista e publicitária Simone Teran, foi velado no Ginásio de Esportes Avertino Ramos, na capital, e sepultado pela manhã.