Falta de deputados impede votações na Câmara A Câmara dos Deputados realiza sessão plenária, mas não deverá haver votações hoje. O quórum é baixo, não há 200 deputados na Casa. O primeiro item da pauta é a Medida Provisória 284, que foi alterada pelos senadores e terá de ser votada novamente pelos deputados. A MP permite à pessoa física descontar do Imposto de Renda a contribuição previdenciária patronal paga à Previdência Social para até dois empregados domésticos. O texto inicial da MP previa o desconto referente a apenas um empregado. Além disso, os senadores aproveitaram a medida provisória para incluir deduções tributárias para os inscritos no Refis, o programa de recuperação fiscal, e dispositivo de renegociação de dívidas rurais. A MP prevê, também, o recolhimento do FGTS para o empregado doméstico. Se não for votada, a MP 284 perderá sua validade na próxima terça-feira. O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), disse, ao chegar à Casa nesta tarde, que é a falta de acordo entre governo e oposição que tem impedido votações. "As razões políticas das disputas eleitorais, a desconfiança entre governo e oposição geram receio para que os partidos deliberem em plenário", avaliou Aldo. "O governo tem medo de perder, a oposição tem receio de não ganhar, e isso gera de fato uma paralisia. Mas nós estamos buscando um acordo político que permita a votação das matérias", continuou Aldo. "É preciso deixar claro que quórum temos tido. O quórum tem sido alcançado, o que não tem sido alcançado é o acordo", disse. Nas últimas sessões, os governistas têm obstruído as votações com medo de derrota. No Senado, foi realizada sessão pela manhã, mas não houve votação. A pauta da Casa também está trancada por medidas provisórias.