Falta de acordo sobre MP tranca pauta da Câmara Os líderes dos partidos não chegaram a um acordo sobre o texto da Medida Provisória (MP) 449, que trata de parcelamento e perdão de dívidas tributárias, e deixaram para a próxima semana a votação da MP, que tranca a pauta da Câmara. Com isso, não haverá mais votações esta semana. Os líderes da base ainda negociam com o governo o texto que deverá ser votado. O presidente da Casa, Michel Temer (PMDB-SP), fez um apelo aos líderes para que as matérias sejam votadas mesmo sem consenso, mas disputadas no voto no plenário. "Se for obter consenso em tudo, fica difícil", afirmou o peemedebista.