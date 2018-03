Falta credibilidade ao PSDB na área social, diz Dilma A candidata do PT à sucessão presidencial, Dilma Rousseff, disse hoje, em campanha na cidade de São José do Rio Preto (SP), que os governos do PSDB não têm credibilidade para propor programas sociais e que há uma desconfiança a respeito de seus adversários em cumprir metas nessa área. "Faça o que fizerem, a desconfiança a respeito dos governos do PSDB de cumprir programas sociais permanece", afirmou a petista. "Não por causa das palavras, mas por atos e fatos que eles produziram ao longo dos governos."