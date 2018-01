'Falo pelos que querem justiça. Se Goldman quer algo diferente, lamento', responde Doria

Único tucano do primeiro escalão da legenda que comemorou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP), o prefeito João Doria respondeu às críticas do ex-governador Alberto Goldman, que o chamou de “papagaio”.

“Falo pelos que querem justiça. Se Goldman quer algo diferente, lamento", disse o prefeito em nota enviada ao Estado.

Vice-presidente nacional do PSDB, Goldman disse que apenas Doria se “regozijou” com a situação de Lula no PSDB e “há respeito” pelo ex-presidente. Desde a divulgação da sentença do juiz Sérgio Moro, os principais quadros do PASB se calaram sobre o caso.

No Congresso, o senador Paulo Bauer (SC), líder do PSDB no Senado, foi escalado para falar, mas deu declarações comedidas.