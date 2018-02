Falhas na mediação e troca de farpas marcam debate no AM Troca de acusações, poucas propostas e falhas na mediação marcaram o primeiro debate entre os candidatos a governador do Estado do Amazonas, transmitido pela TV Band Amazonas na noite desta quinta-feira, 28. Os principais confrontos ocorreram entre o senador Eduardo Braga (PMDB), o atual governador José Melo (PROS), e o deputado estadual Marcelo Ramos (PSB).