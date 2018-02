Falha manobra de Marcos Valério para adiar julgamento A 9.ª Vara Criminal de Belo Horizonte (MG) inicia hoje, com o depoimento de testemunhas de acusação, a fase de instrução do processo contra os acusados no inquérito do chamado mensalão mineiro, suposto esquema de desvio de recursos públicos durante a campanha à reeleição do então governador de Minas, Eduardo Azeredo (PSDB), em 1998.