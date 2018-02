Falha força avião da comitiva de Lula a retornar ao Congo Um "problema técnico" obrigou o avião da Presidência da República que transportava empresários e jornalistas a retornar ao Aeroporto Internacional Maya Maya, em Brazzaville, República do Congo. Um terceiro avião brasileiro, que retornaria ao Brasil ainda hoje, irá decolar ainda esta tarde para levar os empresários e jornalistas a Johanesburgo, na África do Sul. Porém, o AirBus no qual viaja o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não enfrentou qualquer problema e deve chegar a Johanesburgo dentro de uma hora.