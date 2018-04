Falcão usa fala de Serra contra pré-candidatos do PSDB O presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão (SP), ironizou as críticas de pré-candidatos do PSDB a prefeito de São Paulo feitas esta semana durante debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo. "Ao que parece, pelas declarações do ex-prefeito José Serra, nem sei se esses candidatos chegarão ao fim porque ele os desqualificou, disse que nenhum deles tem viabilidade eleitoral", comentou o petista, referindo-se a informações veiculadas pela imprensa de que Serra defenderia uma aliança dos tucanos com o PSD, numa chapa encabeçada pelo vice-governador Guilherme Afif Domingos (PSD).