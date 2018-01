Falcão: regulação da mídia será discutida neste mandato

Na entrevista, Falcão falou também sobre a confirmação da nova equipe econômica do governo Dilma, com Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o Ministério do Planejamento. E disse esperar que eles atuem em favor das políticas públicas mantidas pelo PT, independentemente de qual partido forem.

O presidente do PT disse que o evento em Fortaleza tem um sentido simbólico, devido à eleição do governador do Ceará, Camilo Santana, e da importância do Estado para a reeleição de Dilma. Segundo ele, o PT programou outros dois encontros em Estados também representativos para o partido: Minas Gerais e Bahia. Em Belo Horizonte, haverá a mobilização para o 35º aniversário do PT, no dia 10 de fevereiro. E na Bahia está prevista a realização do 5º Congresso Nacional da legenda.

Falcão lembrou que Minas Gerais quebrou a hegemonia de mais de 10 anos do PSDB com a eleição de Fernando Pimentel. "E na Bahia, nós elegemos pela terceira vez em primeiro turno um governador pelo partido, o petista Rui Costa", destacou.