Falcão: PT 'não cogita' prisão de filiados por mensalão O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que o partido não cogita a hipótese de prisão para os condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão. Ele disse esperar que na análise dos recursos seja feita uma "nova apreciação" do processo que inocente os filiados ao partido.