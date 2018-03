Falcão: PT mantém opinião sobre processo do mensalão O presidente nacional do PT, Rui Falcão, reafirmou nesta segunda-feira, 23, que o partido mantém a posição de que os membros filiados à legenda condenados no julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF) foram julgados politicamente. E falou ainda que mesmo com a aceitação dos embargos infringentes, a avaliação do partido não mudou. "O julgamento do mensalão foi e continua sendo político", disse Falcão, durante intervalo da reunião da Executiva do partido realizada nesta tarde na capital paulista.