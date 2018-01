Falcão nega acordo para apoiar candidato de Sarney

"Ainda não há nada resolvido", afirmou Falcão. "Claro que se o diretório estadual do PT quiser, (o acordo) tem grande chance, mas isso ainda está em discussão." Após participar, no sábado, de reunião com a presidente Dilma Rousseff, Lula e Falcão, na Granja do Torto, o presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), disse que o Maranhão era "um problema a menos" na lista dos palanques. Na tarde deste domingo, 1, Raupp afirmou que todos entenderam, naquele encontro, que haveria acordo lá, pois o grupo pró-aliança com a família Sarney venceu a eleição para o comando do diretório estadual petista.

"Acontece que houve recurso à Executiva Nacional e vamos decidir, na quarta-feira, se vai ou não ser convocada nova eleição no PT do Maranhão", contou o secretário de Mobilização do PT, Jorge Coelho. "Raupp não conhece os trâmites do PT e quer criar a política do fato consumado."

Sarney põe o Maranhão como prioridade na lista de negociações com o PT e Lula pressiona o partido para fechar o acordo, apoiando o candidato do PMDB à sucessão da governadora Roseana Sarney. O recado será transmitido novamente hoje por Lula, em reunião com Falcão e com os presidentes eleitos do PT nos Estados, com o objetivo de traçar uma estratégia para conquistar aliados na campanha de 2014.