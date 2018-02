Falcão diz que não irá depor no Conselho de Ética O presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão (SP), disse que não comparecerá ao Conselho de Ética da Câmara na próxima quarta-feira (18), onde está prevista a primeira oitiva das testemunhas de defesa do deputado André Vargas (sem partido-PR). Segundo a assessoria de imprensa do petista, ele sequer foi notificado ou convidado a comparecer no Conselho de Ética.