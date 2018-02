Falcão diz que falta base para condenação no mensalão O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou nesta terça que se o julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) se basear nos autos, não deverá haver condenação. Rui Falcão atribuiu a uma "politização da Justiça" a escolha por realizar o julgamento em agosto, em época de campanha nas eleições municipais. O petista esteve nesta terça no Congresso em uma visita ao presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO).