Falcão defende renúncia do deputado André Vargas O presidente nacional do PT, Rui Falcão, defendeu nesta quarta-feira, 16, que o deputado federal licenciado André Varga (PT-PR) renuncie ao mandato. Vargas enfrenta um processo disciplinar no conselho de ética da Câmara e do próprio partido, que investigam o seu relacionamento com o doleiro Alberto Yousseff, preso na operação Lava Jato da Polícia Federal.