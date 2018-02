Falcão critica indicação de Feliciano para Comissão O presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão, condenou a eleição do deputado federal pastor Marco Feliciano (PSC-SP) para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Para o petista, "foi uma péssima indicação". "Nós não esperávamos que o PSC fosse indicar um fundamentalista", disse Falcão. As declarações foram dadas na sua chegada ao lançamento do livro "Um salto para o futuro", do ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulci.