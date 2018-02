Falcão agora diz que petistas nunca propuseram 'fora, Levy'

São Paulo - O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirma não considerar que o partido baixou o tom de críticas ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pois em sua visão petistas nunca propuseram o "Fora, Levy". "Na resolução do diretório nacional, se você observar bem, é que a gente continua sustentando a ideia de que são necessárias algumas mudanças na política econômica", disse.

O próprio Falcão deu uma entrevista em 18 de outubro que foi interpretada como um pedido pela saída do ministro do cargo. À Folha de S. Paulo, Falcão disse que a retomada do crescimento do País dependia de mudanças no rumo da política econômica e que Levy deveria deixar o cargo se não concordasse com isso.

Após o ex-presidente Lula ter feito um discurso voltando atrás nas críticas a Levy, no último dia 29, no entanto, porta-vozes do partido deram uma trégua no bombardeio contra o ministro. "Tem gente que fala 'Fora, Levy' com a mesma facilidade que gritava 'Fora, FMI', e não é a mesma coisa. O programa de ajuste já estava feito antes do Levy", disse Lula no discurso em reunião do diretório nacional do PT, em Brasília.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Falcão diz que o partido continua a sustentar a necessidade de mudanças, mas defendeu que há medidas que precisam ser aprovadas, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU); a recriação da CPMF e o projeto de lei da repatriação e regularização de ativos brasileiros enviados e mantidos ilegalmente no exterior - três pontos considerados fundamentais no plano de ajuste fiscal coordenado por Joaquim Levy.

Sobre a repatriação, que não foi votada nesta quarta, em uma segunda derrota do governo em tentar passar a proposta, Falcão disse estar confiante de que vai ser aprovada na semana que vem. "A repatriação foi um acordo, eu falei com o (José) Guimarães (líder no governo na Câmara). Para ter uma votação mais tranquila, deixaram para semana que vem."

Cunha. Rui Falcão evitou falar sobre o processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), no Conselho de Ética da Casa. Ele repetiu que o PT esperará o relatório a ser apresentado por Fausto Pinato (PRB-SP) para que os três integrantes e dois suplentes do partido no conselho tomem então uma posição unitária. "Não vamos antecipar nosso posicionamento, já disse isso. Quando for a hora, vamos nos posicionar de forma unitária. E quem tem acordo com ele é a oposição", reforçou.