Faixas expressam revolta da população Um grupo de 500 pessoas aguarda a chegada do carro do Corpo de Bombeiros com o féretro do prefeito de Santo André, Celso Daniel, nas proximidades do cemitério da Vila Assunção, onde será sepultado. No caminho do Paço Municipal ao cemitério, moradores da cidade aguardam a passagem do cortejo com faixas e cartazes contendo os seguintes dizeres: ?Sou pela paz?, ?Assassinos malditos e covardes?, ?Polícia incompetente e corrupta?, e ?Celso, vamos continuar sua luta?. O acesso ao cemitário será restrito a familiares e amigos, sem a participação dos jonalistas. Em seguida será permitida a entrada de todos. Foi montado um esquema especial de trânsito para o cortejo fúnebre até o cemitério. O tráfego de veículos terá interrupções temporárias, feitas por agentes de trânsito, na Avenida Portugal, na Avenida Perimetral rebaixada, do Viaduto Angela Gaiarça, na Avenida Perimetral elevada, na Rua Guilherme Marconi, na Avenida Dr. Erasmo, Rua Regente Feijó e Travessa Campinas. A Avenida da Saudade, que fica entra a Alameda Campinas e a entrada do cemitério, já está completamente interditada.