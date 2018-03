Faixa comemora derrota de candidato de Renan em Maceió

MACEIÓ - Uma faixa apócrifa estendida na noite de domingo, 30, no elevado do Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas (Cepa), em Maceió, ironizava o desempenho da família Calheiros nas eleições do município. Estendida na principal avenida da capital alagoana, logo após o resultado das eleições que garantiram a reeleição do prefeito Rui Palmeira (PSDB), a faixa trazia as hashtags #Chupaciço (em referência ao candidato derrotado Cícero Almeida, do PMDB, apoiado pelo senador Renan Calheiros e pelo governador de Alagoas, Renan Filho), #Chuparenan e #Ciçoprefeitodemurici, esta última em referência à cidade alagoana dominada pelos Calheiros desde 1992. Apesar de ter sido retirada algumas horas depois, a imagem da faixa viralizou nas redes sociais.