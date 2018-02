Faemg: sabatina com presidenciáveis foi importante O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Roberto Simões, considerou importante a sabatina feita hoje pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com os principais candidatos à Presidência da República. "É importante para nós conhecermos o posicionamento e as ideias de cada um. Mas é fundamental para eles próprios perceberem já as reações e avaliações do setor em tempo para trabalharem ainda mais seus planos de campanha", disse em nota.