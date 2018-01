Fachin solicita manifestação da PGR sobre pedido de Temer para intimar peritos

BRASÍLIA – O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou à Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestação sobre três pedidos apresentados pela defesa do presidente Michel Temer referentes às gravações feitas pelo empresário Joesley Batista.

A Polícia Federal concluiu na semana passada que o áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com o presidente no dia 7 de março, no Palácio do Jaburu, não foi editado ou adulterado.

Na quarta-feira, 28, os advogados do presidente pediram ao ministro a intimação dos peritos que elaboraram o laudo para que, em um prazo de 10 dias, apresentem respostas a 12 “quesitos adicionais” apresentados pela defesa, “para que não se tenha qualquer dúvida acerca do conteúdo técnico da perícia”.

A defesa do presidente também pediu acesso aos aparelhos gravadores, “supostamente utilizados na gravação periciada, a fim de que realizem seus testes, sempre no objetivo de contribuir com a realização plena de justiça”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O terceiro pedido dos advogados de Temer é para que os peritos responsáveis pelo laudo encaminhem “em arquivos específicos, devidamente identificados, as sete gravações apagadas e recuperadas durante o trabalho pericial, a fim de subsidiar a ampla defesa dos subscritores”.

“Por meio da Petição 0036787/2017, Michel Miguel Elias Temer Lulia requer a intimação dos peritos para esclarecimentos, bem como acesso aos dois (2) gravadores e a juntada de gravações recuperadas pelo trabalho pericial. Considerando que os autos encontram-se em carga com o Procurador-Geral da República, envie-se o pleito, por expediente avulso, para que também se manifeste acerca do contido”, determinou Fachin, em decisão assinada na quinta-feira, 29.