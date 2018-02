Fachin pede que PGR se manifeste sobre ação contra Renan

BRASÍLIA - Um dia após o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manter Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência do Senado, o ministro do STF Edson Fachin deu cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a ação cautelar na qual o procurador-geral Rodrigo Janot pede o afastamento de Renan do cargo por ter se tornado réu em ação penal por peculato.

Os argumentos apresentados pela PGR na ação cautelar para pedir o afastamento de Renan se assemelham aos do ministro Marco Aurélio Mello — aceitos apenas em parte pelo pleno, proibindo que o senador venha a assumir a presidência da República, mas salvaguardando-lhe o cargo de presidente do Senado. No despacho desta quinta-feira, 8, Fachin, relator da ação cautelar, menciona a decisão do pleno.

Janot pode retirar o pedido de afastamento, mantê-lo nos moldes como foi feito ou ainda formular uma nova fundamentação na ação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desobediência. Na sessão, Janot tamém foi notificado pelo ministro Marco Aurélio Mello para que analise se houve crime de desobediência por parte de Renan e dos integrantes da Mesa do Senado, por terem se recusado a cumprir a decisão liminar do afastamento do presidente do Senado. Marco Aurélio disse que a recusa "fere de morte as leis da República".

Apesar de ter mantido Renan no cargo, o STF ainda pode causar mais problemas para o senador, alvo de 11 inquéritos — além da ação penal pelo crime de peculato — que foi aberta na semana passada, dia 1.º, por 8 votos a 3, acolhendo denúncia da PGR de 2013.