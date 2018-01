Fachada do Museu Nacional da Quinta amanhece pichada A fachada principal do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista amanheceu pichada com uma suástica, símbolo do nazismo, desenhos de grafiteiros e a palavra vândalos nas portas. Uma lata da tinta usada foi achada junto à escada, mas nem a polícia nem a direção do museu têm indicações de quem ou quantos eram os pichadores. O museu fica no meio de um parque em São Cristóvão, na zona norte. A segurança interna é feita por uma firma particular, a do jardim, pela Guarda Municipal, e a externa, pela Polícia Militar. Ninguém viu nenhuma pessoa estranha no parque, cujos portões são fechados às 20 horas todos os dias. Segundo a Guarda Municipal e a direção do Museu, um dos principais problemas de segurança na área é a falta de iluminação, cortada devido ao racionamento de energia elétrica. Para o diretor, Luiz Fernando Dias Duarte, cuja gestão acaba na próxima semana, o prejuízo maior é moral. "É triste uma instituição tão carente de recursos se tornar vulnerável a este tipo de ataque quando começa seu processo de recuperação", disse. Apesar da suástica, ele não acredita que a pichação tenha sido ideológica. "Estes símbolos são comuns neste tipo de crime." Limpeza - Como o imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a pichação é crime e foi comunicada à 17ª Delegacia de Polícia Civil, que enviou peritos e levou a lata de tinta para exame, mas não deu um prazo para apresentar resultados da investigação. A limpeza das portas de madeira e das paredes de granito começou de manhã, foi interrompida para a perícia e retomada durante a tarde. "O dano mais grave foi causado ao granito cuja limpeza requer um sabão que não agrida a pedra", explicou o arquiteto responsável pelas obras do Museu, Ricarte Gomes. A empresa que fornece as tintas usadas na restauração, a paulista Granilita, representante da italiana Chemical Riv, enviou ontem mesmo da Itália o produto, que chega hoje ao Rio sem qualquer ônus para a instituição. "Dentro de dez dias a fachada estará limpa e só quem souber da pichação vai notar as marcas." Família real - A Quinta da Boa Vista foi residência da família real de sua chegada, em 1808, à Proclamação da República, em 1889. Depois virou o principal museu de história natural porque lá permaneceram as coleções históricas e científicas dos imperadores. No museu também funciona uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com cursos ligados às ciências naturais. O prédio, com 12 mil metros quadrados, esteve prestes a desabar até 1997, quando começou sua restauração, que se completará com a modernização das exposições e reserva técnica, com 9 milhões de ítens. O museu recebe 170 mil visitantes por ano, número que tem aumentado, com a realização de exposições temporárias.