Fabricantes de brindes querem alterar lei eleitoral A Associação Nacional das Indústrias de Bonés, Brindes e Similares (Anibb) entrou, por meio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é que o tribunal considere inconstitucional a Lei 11.300/2006, que proibiu a distribuição de brindes por candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral deste ano. "Se houver a reversão, vamos conseguir recuperar no máximo 70%", disse o presidente da Anibb, Valdenilson Domingos da Costa. O setor vinha se preparando desde o início do ano para um aumento que poderia chegar a 50% nas vendas, em razão do período eleitoral. Um faturamento que, em Apucarana, no norte do Paraná, conhecida como Capital do Boné, deveria ser de R$ 15 milhões. "Foram feitos investimentos e agora estamos ferrados, como os agricultores", disse Costa. Na Adin, a associação argumenta que a Constituição Federal prevê que qualquer lei alterando o processo eleitoral somente pode entrar em vigor no ano seguinte à aprovação. "Mas deram um jeitinho para validá-la porque é importante para eles (políticos)", criticou o presidente da Anibb. "Jogaram a Constituição fora." A recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que voltou atrás na determinação rígida de verticalização, anima os produtores de brindes. "Acreditamos que também temos chances", disse Costa.