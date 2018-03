Fabricante do Rafale começa a normalizar produção

Veja também:

A estabilização da empresa possibilitará que suas fábricas de Seclin e Argenteuil voltem à produção normal em março, disse a fonte do Les Echos, um integrante não identificado do conselho de trabalho da companhia. A crise econômica obrigou a Dassault a reduzir a produção e diminuir a jornada de trabalho.

Segundo a reportagem, as unidades de Martignas e Biarritz continuarão sob regime de tempo parcial, embora o número de dias de paralisação da produção diminua para três por mês. Atualmente, essas unidades ficam paradas por seis e cinco dias por mês, respectivamente.

"A situação se estabilizou, mas é difícil falar em melhora", afirmou o representante dos empregados. Porém, "as previsões de cancelamento de pedidos que levaram às medidas de corte de produção parecem ter sido superestimadas", acrescentou.

Na licitação da FAB, o Rafale concorre com o F-18, da norte-americana Boeing, e com o sueco Gripen NG, preferido pela Aeronáutica. As informações são da Dow Jones.