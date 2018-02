Fábrica faz mais máscara de Tiririca do que de Dilma

Os dois estão longe, ainda, do campeão de vendas: o ex-presidente Lula, que vendeu 15 mil máscaras após ser eleito em 2002. "Ele é a cara do Brasil no exterior. Exportamos para toda a Europa", afirma a diretora da empresa, Olga Valles, viúva do artista plástico espanhol, Armando Valles, fundador da fábrica.

Se Tiririca é novato no ramo das máscaras, a presidente Dilma marca presença há três carnavais nas banquinhas de camelô e lojas da Saara (mercadão popular no centro do Rio). Na primeira versão, de 2008, Dilma usa óculos e tem corte de cabelo pouco moderno; na mais recente ela já aparece "repaginada", e com rosto "mais assentado", nas palavras de Olga. "A de 2009 foi logo depois da cirurgia. Ela estava com aspecto plastificado", disse.