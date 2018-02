FAB mobiliza helicópteros, aeronaves e caminhões para ajuda no RJ

SÃO PAULO - A Força Aérea Brasileira (FAB) informou neste sábado que disponibilizou ajuda para o apoio de transporte aéreo e terrestre, alimentação, comunicações e telefonia fixa e via rádio, além de um Hospital de Campanha (HCAMP), para serem utilizados nas operações de socorro às vítimas das inundações e deslizamentos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. O hospital tem capacidade para acomodar 32 leitos e pode realizar até 400 atendimentos por dia.

A FAB também estabeleceu um Subcentro de Operações de Busca e Salvamento (SCOBS) na cidade de Petrópolis, que está instalado no 32º Batalhão de Infantaria Motorizada e realiza buscas na região, com três helicópteros Super Puma H-34, utilizados no transporte das equipes de resgate e em operações de busca e salvamento.

Também foram disponibilizados pela FAB aeronaves Hércules C-130, com capacidade para 20 toneladas de carga paletizada, e Amazonas C-105, que transportam nove toneladas, podendo ser utilizados para transporte de material de ajuda humanitária provenientes de outras cidades/ Estados. A ajuda da FAB inclui ainda quatro carretas com capacidade de até 30 toneladas de carga cada, cinco caminhões com capacidade de até dez toneladas de carga cada, e apoio móvel de alimentação com capacidade de atender 150 pessoas por dia.