FAB encontra corpo de piloto e destroços de aeronave em Roraima

A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou neste sábado, 26, o avião de pequeno porte que estava desaparecido em Roraima desde terça-feira, 22. O piloto morreu na queda. A Equipe de Salvamento Aéreo de Resgate (SAR) localizou o corpo dele junto às ferragens.

O avião, que pertence a uma empresa de táxi-aéreo, decolou de uma pista na aldeia indígena Halicato com destino ao aeroporto de Boa Vista. Por volta das 12h (horário de Brasília), o piloto informou que iria realizar um pouso de emergência nas proximidades do Rio Mucajaí. Depois disso, a aeronave sumiu.

O monomotor - modelo Cessna C-210, matrícula PT-IOT - caiu em uma área de mata fechada. Sinais do radar indicaram o local da queda. Apenas o piloto estava a bordo do avião. Participaram das buscas 34 militares. Eles contaram com o apoio de um helicóptero e um avião da FAB.

A investigação das causas do acidente será realizada pelo Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA-7).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualizada às 15h55