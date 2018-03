Extrativistas mortos no Pará serão sepultados amanhã O casal de extrativistas Maria do Espírito Santo da Silva e José Cláudio da Silva, assassinados ontem em Nova Ipixuna, no Pará, serão sepultados amanhã de manhã. A cerimônia acontecerá às 10 horas no Cemitério da Saudade, em Marabá. O velório vai ocorrer durante todo o dia de hoje.