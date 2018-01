Exposição de fotos mostra País sob o AI-5 O Ato Institucional número 5, editado em 13 de dezembro de 1968, é tema da exposição AI (s) Nunca Mais - Imagens que o Brasil não viu ou esqueceu. Por meio de imagens, dá um panorama do País após o endurecimento do regime militar. A exposição fica na Caixa Cultural, no centro do Rio, até 23 de dezembro, com entrada franca.