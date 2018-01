Exportação de calçados atinge US$ 1,6 bi As exportações brasileiras de calçados atingiram receita de US$ 1,613 bilhão em 2001, 4,3% superior à registrada no ano anterior (US$ 1,547 bilhão). Somente o resultado de dezembro, no entanto, ficou 5% abaixo do de dezembro de 2000, alcançando um faturamento de US$ 124 milhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Calçados (Abicalçados). Para incrementar as vendas externas, o setor pretende fincar pé neste ano em eventos internacionais e apoiar a participação de empresas em diversos eventos, como missões e participação em feiras, através do Programa Setorial Integrado/Apex. "Vamos buscar novos mercados e intensificar outros, elevando nossos embarques", afirma o presidente da Abicalçados, Elcio Jacometi. A primeira missão internacional acontece este mês, durante a Couromoda 2002. Neste ano, a feira registrou um crescimento de 11% no número de expositores sobre o evento passado. Segundo o presidente da feira, Francisco Santos, o evento responde por cerca de 20% das vendas nos primeiros meses do ano. Importadores Ele estima um público de 50 mil pessoas nos quatro dias de exposição, formado basicamente por lojistas, sendo esperados 2 mil importadores. O mercado externo é o grande alvo do setor calçadista brasileiro, que já atende mais de 90% do público interno. "Estamos fazendo um grande trabalho de ampliação de mercado no México, onde atuamos há dois anos, na Europa, nos países árabes e na Austrália", disse. "O México tem um mercado excelente, de 250 milhões de par es por ano." "Uma de nossas metas em 2002 é elevar nossas exportações em 10% ou 11%", revelou o executivo. Ele afirma que trata-se de um setor que importa muito pouco. O País produz atualmente 620 milhões de pares por ano, mas a capacidade instalada permitira chegar a 800 milhões, diz o presidente da feira. Cerca de 20% da produção é destinada ao mercado externo. As indústrias nacionais estão concentradas basicamente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Cenário externo De acordo com ele, a crise argentina está tendo reflexos nas encomendas às indústrias, suspensas desde o mês passado. "Esses primeiros meses devem ser mais difíceis, mas acredito que as vendas vão se normalizar naturalmente ao longo do ano", diz ele, acrescentando que o país fica com 3,5% da produção brasileira. Em 2002, seguiram para a Argentina 20 milhões de pares de calçados brasileiros. O executivo diz que a alta do dólar em 2001 favoreceu as vendas externas do setor, mas as conseqüências dos atentados do dia 11 de setembro sobre a economia americana afetaram negativamente as vendas para os EUA, mas ele não soube precisar quanto. Em fevereiro, um grupo de fabricantes participará de mais uma edição do Showroom do Calçado Brasileiro na Argentina, programada para os dias 17 a 19, em Buenos Aires. Durante o ano haverá promoção comercial do calçado ´made in Brazil´ na Europa, Oceania, América Latina e Estados Unidos.