Exploração de petróleo reaviva indústria naval no Brasil

Setor naval hoje emprega 56 mil pessoas; há dez anos, eram 2 mil

A descoberta das reservas de petróleo do pré-sal em 2007 fez com que o governo Lula apostasse no renascimento da indústria naval com base em lucros futuros da exploração e produção do produto e forte investimento estatal no presente.

Hoje o setor emprega 56 mil pessoas; há dez anos, empregava duas mil.

Projetos ligados ao petróleo como a construção da plataforma P-56 são os que oferecem mais oportunidades. A Transpetro, a subsidiária de transportes da Petrobras, já encomendou 41 navios aos estaleiros brasileiros.

Em Angra dos Reis, sul fluminense, funciona um dos 37 estaleiros atualmente operando no Brasil. A maioria reabriu nos últimos anos depois de décadas de decadência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.