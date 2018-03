Expansão da base de Alcântara enfrenta impasse com quilombolas

A base de Alcântara, no norte do Maranhão, tem outro desafio além de fazer um lançamento bem-sucedido do foguete ucraniano Cyclone-4, previsto para 2012: os planos governamentais de expandir a base para projetos futuros esbarram nas comunidades de estimados 2 mil quilombolas que vivem na região.

Segundo Servulo de Jesus Moraes Borges, representante do Movimento dos Afetados pela Base de Alcântara (Mabe), o caso está em debate em uma câmara de conciliação, sem previsão de conclusão. Se aprovados, os planos de expansão podem dobrar o tamanho da base, que atualmente tem cerca de 8,5 mil hectares.

Borges disse que seu movimento "não aceita o avanço dentro das áreas dos quilombolas, porque se criariam precedentes políticos".

Segundo ele, os quilombolas ficam atualmente apenas com os "subempregos de pouca qualificação" oferecidos pela base. "O projeto não beneficia a comunidade local, faltam investimentos em educação e em qualidade de vida", disse à BBC Brasil.

O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Ganem, aposta no bom relacionamento com os quilombolas e afirmou que essas comunidades "deverão ser tratadas como clientes prioritários". "A população encontrou um colaborador no programa espacial brasileiro", disse.

A previsão é de que o lançamento do foguete Cyclone-4, preparado em parceria entre Brasil e Ucrânia, ocorra com a base de Alcântara nas atuais dimensões.

