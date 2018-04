Exoneração de Lupi é publicada no Diário Oficial A exoneração a pedido do ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi está publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. Na mesma edição, a presidente Dilma Rousseff nomeia Paulo Roberto dos Santos Pinto para exercer, interinamente, o cargo deixado por Lupi. Paulo Roberto dos Santos Pinto acumulará também a função de secretário executivo da Pasta, que atualmente já ocupa.