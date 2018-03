Exoneração de cacique revolta kaiapós em MT Índios pressionam pelo retorno do cacique kaiapó Megaron Txucarramãe à coordenação regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Colíder (MT), exigem a revogação de portaria e ameaçam protestar em Brasília caso não sejam atendidos. Os kaiapós ocupam a sede do órgão naquele município e exigem a saída "imediata" do coordenador substituto do cacique, Sebastião Martins. Os trabalhos na sede estão paralisados. A ação foi pacífica e não houve feridos.