Exigências da Suíça dificultam caso Maluf O Ministério Público Estadual (MPE) de São Paulo e a Procuradoria da República, que investigam o caso Jersey - existência de contas bancárias em nome do ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) no exterior -, admitem estar encontrando dificuldades formais para cumprir as exigências das autoridades suíças, mas os promotores de Justiça e os procuradores federais acreditam que poderão encaminhar rapidamente a Genebra os dados complementares. Para eles, o que os suíços querem, que é um relato com informações sobre supostos ilícitos praticados por Maluf, pode ser encontrado em documentos juntados às ações civis por improbidade administrativa abertas em São Paulo contra o ex-prefeito. Os promotores suspeitam que recursos públicos teriam sido desviados de contratos de realização de obras viárias firmados pela administração Maluf (1993 a 1996) e abastecido fundos mantidos pelo ex-prefeito na Suíça e em Jersey. As suspeitas recaem sobre os contratos da Avenida Água Espraiada e do Túnel Ayrton Senna, empreendimentos que teriam provocado desvio estimado pelo Ministério Público em R$ 221 milhões. O problema é que as investigações da Promotoria da Cidadania não foram suficientes para levar à condenação de Maluf - ele é réu em duas ações civis sobre a obra do túnel. No caso da Água Espraiada, o ex-prefeito não é acusado perante a Justiça. Ele rebate as acusações e afirma que essas obras não foram superfaturadas.