Exército volta às ruas do Rio após eleição Depois de atuar na segurança da campanha no primeiro turno das eleições deste ano a pedido da Justiça Eleitoral, as Forças Armadas voltaram ontem às ruas do Rio. Dessa vez, a convocação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reforçar a segurança na cidade por causa da visita oficial do presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, que chega hoje ao Brasil e encontra-se com Lula amanhã.