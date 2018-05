Exército terá batalhão de aviação na fronteira O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o comandante do Exército, Enzo Martins Peri, estarão amanhã em Campo Grande (MS) lançando a pedra fundamental da nova sede do 3º Batalhão de Aviação do Exército, que tinha sede em Taubaté, no interior paulista. O batalhão será a base operacional de helicópteros do Exército, devido ao seu posicionamento estratégico - ele está próximo das fronteiras com Bolívia e Paraguai. A informação é da assessoria do Comando Militar do Oeste (CMO).