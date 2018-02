Exército faz simulação de guerra em São Paulo Com mísseis, canhões, blindados e helicópteros, 4 mil militares fizeram simulação de guerra na semana passada em ruas e estradas de seis cidades do Vale do Paraíba (SP). O treinamento foi organizado pela 2ª Divisão do Exército, com equipes que simulam embate entre grupos inimigos. Para a segurança da população e dos militares, munições foram substituídas por raios infravermelho e balas de festim. A operação era realizada há 12 anos em Resende, no Rio.